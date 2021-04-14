"Носил на руках все время": Антонова вспомнила, как за ней ухаживал муж

Наталия Антонова рассказала, как познакомилась с человеком, который стал ее вторым мужем, – акушером-гинекологом Николаем Семеновым. В программе "Судьба человека" на канале "Россия 1" она сообщила, что мужчина долгое время ухаживал за ней и помогал ей в больнице, где актриса оказалась после операции в связи с травмой ноги. Именно эта трогательная забота и покорила Наталию. В результате дружеское общение переросло в любовь.

Антонова сообщила, что долгое время даже не подозревала, что ее встреча с мужем не была случайностью. Ее сестра, зная, что Наталия по собственной инициативе ни с кем после развода с Александром Вершининым особенно не рвалась знакомиться, позвала актрису на шашлыки к своей приятельнице. На дачу их отвез друг сестры, который и оказался будущим мужем Светланы – Николаем. Звезду сериала "Осколки. Новый сезон" впечатлило, что он в первую очередь увидел в ней человека, а не женщину, поэтому ей было очень комфортно и приятно с ним общаться.

На следующий день актрису прооперировали, и уже после хирургического вмешательства она увидела в коридоре того самого человека, с которым увиделась накануне. Он решил остаться с Наталией, принес ей фруктов и пирожных, попросил для нее обезболивающее, помог ей добраться до уборной.

"Это не была любовь с первого взгляда, это просто хорошее общение было, приятное очень. А потом эта забота, которая меня покорила. Любовь, внимание, терпение. Я поняла, что я нужна, я ему нужна, а он нужен мне", – делилась воспоминаниями актриса.

Антонова сначала боялась знакомить Николая со своим сыном от первого брака Артемом, но, как оказалось, ее переживания были напрасными. Ей было очень приятно, что мужчина так заботится о ней и так дорожит ею. "Он меня носил на руках куда-то все время. Я говорю: "Давай я возьму костыль". Он: "Нет, не надо, я тебя донесу". И вот из подъезда меня в машину и так далее. Это было очень трогательно. Бедный, носил меня и носил", – рассказала Наталия.

В студии появился и сам Николай. Он сообщил, что еще за пять лет до встречи с актрисой увидел ее по телевизору. Он не знал ее имени, но отчего-то решил, что именно она станет его женой. Николай не пытался искать Наталию, не хотел казаться "сумасшедшим фанатом". Но, когда друг познакомил его с компанией, в которой вращалась сестра актрисы, он решился попробовать познакомиться с ней в более непринужденной обстановке.

Ровно через год после знакомства Николай и Наталия сыграли свадьбу. Напомним, Антонова воспитывает троих сыновей: Артема, Никиту и Максима. Кроме того, у ее мужа Николая есть наследник от предыдущих отношений – Антон.