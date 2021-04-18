18 апреля 2021 10:05

"Смотрю и плачу": зрителей "России 1" впечатлил новый сезон сериала "Осколки"

Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Наталья Антонова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Антонова Наталья и Удовиченко Лариса
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Сергей Горобченко и Татьяна Черкасова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Бурдужа
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дьяченко
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дулова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Наталья Антонова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Антонова Наталья и Удовиченко Лариса
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Сергей Горобченко и Татьяна Черкасова
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Бурдужа
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дьяченко
Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон". Дулова

На канале "Россия 1" продолжается показ семейной драмы "Осколки. Новый сезон" о двух семьях, навсегда связанных из-за ошибки в роддоме. Встреча после разлуки сулит Прокопьевым и Прокофьевым новые испытания и конфликты. Зрители с интересом следят за тем, как герои выпутываются из настоящего клубка интриг, в который их поместила сама судьба. Мы собрали мнения тех, кто увлеченно следит за развитием событий в сериале.

"Какой великолепный актерский состав! Счастья вам всем, дорогие!", "Урааа, я дождалась премьеры любимого сериала", – пишут поклонники сериала в Instagram. Многие не могут сдержать свои чувства и вместе с персонажами эмоционально переживают их радости и горести.

"Сижу сейчас смотрю 4 серию Осколков и плачу, сама не понимаю почему", – делится впечатлениями kadyrova_elina111.

Действие нового сезона разворачивается через три года после событий первого. Анна Прокопьева (Наталия Антонова) возвращается в Россию вместе с мамой Еленой Романовной (Лариса Удовиченко) и маленьким сыном Антошей. Появление мальчика негативно скажется на отношениях Олега Прокопьева (Александр Дьяченко) и Марии Прокофьевой (Татьяна Черкасова), что и было целью Анны.

Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон"

Эта героиня в исполнении Наталии Антоновой покорила зрителей. Актрисе удалось показать всю противоречивость натуры Анны. "Наталья, очень нравится ваша роль – вам веришь, сочувствуешь, переживаешь, и, как всегда, ваша героиня права в своих поступках, даже если ошибается. Ваши героини показывают, что всегда, из любой ситуации нужно выходить достойно", – считает alishanina1953. Кстати, сама артистка ласково называет героиню "своей дурындой". "Я куражусь, когда работаю над Анной", – говорила Наталия.

"Я начала смотреть все серии всех сезонов на "СМОТРИМ", я в восторге от вас, вашей игры, да вообще актеры как на подбор. СУПЕР!!!" – пишет khanina_ol в Instagram актрисы.

Также зрители не оставляют без внимания и других звезд "Осколков". Многие с интересом наблюдают за Олегом Прокопьевым в исполнении эффектного Александра Дьяченко. "Как же я люблю Александра, удивительный!!!! Мужественный. Наконец время пришло для показа", – пишет alenaspartak.

Елена Романовна, которую режиссер сериала Владимир Нахабцев называл "лисонькой" и "женщиной с хитрецой", вызвала у пользователей Сети восхищение. "Ох и подлюка...интриганка...Но...обворожительная и умопомрачительная красотка!!! Удовиченко Лариса, великолепный, змеиный тандем...ну в фильме", – замечает marisha2678, высоко оценив игру Наталии Антоновой и Ларисы Удовиченко, воплотивших на экране образы дочери и матери.

Многих впечатлили юные актрисы Валерия Бурджуа и Анна Дулова, сыгравшие двух девочек, которых перепутали в роддоме. Теперь они подросли, и у них появились собственные проблемы, которые еще предстоит разрешить им самим и их родителям. "Смотрю, очень нравится начало 2 сезона. Особенно твоя роль", – пишет alyonaabronina в Instagram Валерии.

Что же ждет семьи Прокопьевых и Прокофьевых в дальнейшем? Удастся ли им собрать из "Осколков" слово "счастье"? Кто полон решимости испортить жизнь обеим семьям? Об этом вы узнаете в новых сериях "Осколков", которые можно посмотреть на канале "Россия 1" и на медиаплатформе "Смотрим"!

общество культура телевидение Александр Дьяченко отзыв новости Наталия Антонова