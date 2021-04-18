"Смотрю и плачу": зрителей "России 1" впечатлил новый сезон сериала "Осколки"

На канале "Россия 1" продолжается показ семейной драмы "Осколки. Новый сезон" о двух семьях, навсегда связанных из-за ошибки в роддоме. Встреча после разлуки сулит Прокопьевым и Прокофьевым новые испытания и конфликты. Зрители с интересом следят за тем, как герои выпутываются из настоящего клубка интриг, в который их поместила сама судьба. Мы собрали мнения тех, кто увлеченно следит за развитием событий в сериале.

"Какой великолепный актерский состав! Счастья вам всем, дорогие!", "Урааа, я дождалась премьеры любимого сериала", – пишут поклонники сериала в Instagram. Многие не могут сдержать свои чувства и вместе с персонажами эмоционально переживают их радости и горести.

"Сижу сейчас смотрю 4 серию Осколков и плачу, сама не понимаю почему", – делится впечатлениями kadyrova_elina111.

Действие нового сезона разворачивается через три года после событий первого. Анна Прокопьева (Наталия Антонова) возвращается в Россию вместе с мамой Еленой Романовной (Лариса Удовиченко) и маленьким сыном Антошей. Появление мальчика негативно скажется на отношениях Олега Прокопьева (Александр Дьяченко) и Марии Прокофьевой (Татьяна Черкасова), что и было целью Анны.

Кадр из сериала "Осколки. Новый сезон"

Эта героиня в исполнении Наталии Антоновой покорила зрителей. Актрисе удалось показать всю противоречивость натуры Анны. "Наталья, очень нравится ваша роль – вам веришь, сочувствуешь, переживаешь, и, как всегда, ваша героиня права в своих поступках, даже если ошибается. Ваши героини показывают, что всегда, из любой ситуации нужно выходить достойно", – считает alishanina1953. Кстати, сама артистка ласково называет героиню "своей дурындой". "Я куражусь, когда работаю над Анной", – говорила Наталия.

"Я начала смотреть все серии всех сезонов на "СМОТРИМ", я в восторге от вас, вашей игры, да вообще актеры как на подбор. СУПЕР!!!" – пишет khanina_ol в Instagram актрисы.

Также зрители не оставляют без внимания и других звезд "Осколков". Многие с интересом наблюдают за Олегом Прокопьевым в исполнении эффектного Александра Дьяченко. "Как же я люблю Александра, удивительный!!!! Мужественный. Наконец время пришло для показа", – пишет alenaspartak.

Елена Романовна, которую режиссер сериала Владимир Нахабцев называл "лисонькой" и "женщиной с хитрецой", вызвала у пользователей Сети восхищение. "Ох и подлюка...интриганка...Но...обворожительная и умопомрачительная красотка!!! Удовиченко Лариса, великолепный, змеиный тандем...ну в фильме", – замечает marisha2678, высоко оценив игру Наталии Антоновой и Ларисы Удовиченко, воплотивших на экране образы дочери и матери.

Многих впечатлили юные актрисы Валерия Бурджуа и Анна Дулова, сыгравшие двух девочек, которых перепутали в роддоме. Теперь они подросли, и у них появились собственные проблемы, которые еще предстоит разрешить им самим и их родителям. "Смотрю, очень нравится начало 2 сезона. Особенно твоя роль", – пишет alyonaabronina в Instagram Валерии.

Что же ждет семьи Прокопьевых и Прокофьевых в дальнейшем? Удастся ли им собрать из "Осколков" слово "счастье"? Кто полон решимости испортить жизнь обеим семьям? Об этом вы узнаете в новых сериях "Осколков", которые можно посмотреть на канале "Россия 1" и на медиаплатформе "Смотрим"!