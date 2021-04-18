Гостьей заключительного отборочного тура вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" стала легендарная и невероятная Лариса Долина. Певица очень рада, что пришла на проект. Она получила массу удовольствия от выступления конкурсантов и еще раз отметила для себя, что вокруг так много талантливых людей.

Лариса Долина поблагодарила телеканал "Россия" за то, что он создал такой чумовой проект.

Певица не смогла сдержать своих эмоций и восторга после выступления одной из участниц конкурса, вице-чемпионки прошлого сезона "Ну-ка, все вместе!" Нуцы Бузаладзе. Девушка буквально взорвала своим номером всю сцену, настолько зажигательно исполнив знаменитый хит Уитни Хьюстон "Queen of the night" из кинофильма "Телохранитель".

"Так двигаться, держать тональность и чисто петь – это чрезвычайно сложно. Вы справились, у вас чудная пластика. При этом ни одной фальшивой ноты. Это был разрыв!", – подчеркнула Лариса Долина.