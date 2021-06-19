Евгения Крюкова анонсировала премьеру детективной драмы "Подражатель"

Совсем скоро на платформе "Смотрим" появится детективная драма "Подражатель" – сериал о поисках изощренного убийцы, который копирует чужие преступления. К расследованию привлекают Анастасию Перевезенцеву, отбывающую заключение. Поможет ли она отыскать преступника? Ответ на этот вопрос вы узнаете в сериале. Евгения Крюкова, сыгравшая Перевезенцеву, показала в соцсетях несколько новых кадров из "Подражателя" и сообщила, что премьера состоится в 21 июня!

"Ну вот! Мы ехали ехали и , наконец, приехали! В понедельник на платформе @smotrim_ru наша долгожданная премьера! Прошу любить и жаловать!" – написала актриса в своем Instagram.

В комментариях отметились и другие звезды сериала, которые также рады грядущей премьере. Среди них были Полина Филоненко, сыгравшая капитана полиции Дарью Бравадину (именно ей и принадлежит идея прибегнуть к помощи Перевезенцевой для поимки Подражателя), и Любовь Константинова, которая исполнила роль Евгении, психолога-криминалиста и дочери руководителя следствия Ивана Орехова (Евгений Дятлов).

На новых кадрах героиня Крюковой предстает в разных образах: мы видим и безмятежно улыбающуюся Анастасию в романтичном платье с цветочным принтом, и заключенную с тяжелым и проницательным взглядом, которой она станет.

Подписчики актрисы с интересом ждут начала сериала. "Интересно и одновременно боязно!!", – считает alexval9. "Очень рада, что вы в главной роли. Мало вас на экране. А вас и на вас надо смотреть. Красота, нежность, талант", – восхищается karpova_mm. "Обязательно смотреть буду", – пишет katslerliudmila.

Предлагаем в ожидании премьеры посмотреть один из эксклюзивных фрагментов сериала!