"Ихтиандр" Владимир Коренев: идеальный возлюбленный и его внебрачные дети

Ему было 22, когда в 1962-м после выхода фильма "Человек-амфибия" он "проснулся знаменитым". Огромные сапфировые глаза вразлет, высокие скулы, чувственные губы – студент ГИТИСа мгновенно стал кумиром зрительниц от 9 до 90. Сегодня народному артисту России Владимиру Кореневу мог бы исполниться 81 год… Но 2 января его не стало. И, как это нередко бывает, сразу после смерти знаменитости о себе заявили люди, называющие себя его потомками. Этой теме Андрей Малахов посвятил несколько выпусков "Прямого эфира". Вспомним, как это было.

Но вначале дадим слово самому актеру. Миллионы советских девушек мечтали стать его Гуттиэре, письма от них он получал мешками. В программе "Судьба человека" два года назад Коренев рассказывал, что весь подъезд дома, где он жил, был исписан любовными признаниями, и ему не раз приходилось делать ремонт за свой счет. Там же он поведал и о том, что спутница всей его жизни – жена Алефтина Константинова, с которой он познакомился в институте еще до судьбоносной картины, – сама сделала ему предложение:

А она призналась, что бешено ревновала его поначалу. Когда до нее дошли слухи о "служебном романе" супруга с Анастасией Вертинской, она тут же отправилась на съемки в Баку и устроила там настоящий скандал. Однако романтичной внешностью Ихтиандра, его печальным взглядом, преданностью своей избраннице и трагической судьбой восхищались все, кроме самого Владимира. Этот образ он воспринимал с иронией – боялся остаться для зрителя актером одной роли: "Как зафиксируют тебя, так всю жизнь и будешь играть слюнявых героев-любовников". После "Человека-амфибии" не снимался три года, а потом играл только характерные, отрицательные и комедийные роли. Но превзойти успех своей "визитной карточки" ни в одном из почти полусотни фильмов так и не смог.

"Я понимал, что надо становиться артистом, неожиданным быть каждый раз, когда появляешься на публике, а это возможно только в театре", – говорил Коренев. И почти 60 лет отдал сцене – служил в Театре им. К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский), был ведущим актером труппы, где трудились также его жена и дочь Ирина). Об этом, а также о многочисленных поворотах своей судьбы, собственной формуле любви, встречах и расставаниях Владимир Борисович рассказывал в программе "Линия жизни":

Коренев упомянул там, что, сказываясь больным, частенько пропускал занятия в институте, но его наставник Григорий Конский не верил в слабое здоровье студента и, все понимая, прочил ему смерть от "полового истощения". Актер, впрочем, утверждал, что бегал на свидания исключительно к будущей жене, однако весь институт знал – и в программе "Прямой эфир" это подтвердила учившаяся там чуть позже телеведущая Ангелина Вовк – о романе Владимира со студенткой театроведческого факультета Еленой Курановой. Когда Алефтина, пригрозив разрывом, вынудила актера жениться на себе, Куранова была беременна. Она пожаловалась на Коренева не то в партийный, не то в комсомольский актив, а он заявил там: "Может быть, этот ребенок не от меня". Это оскорбление Елена забыть не смогла.

Мальчик, как две капли воды похожий на Коренева, появился на свет в ноябре 1961 года. В студии программы друзья Алексея Куранова рассказали, что он был очень похож на отца, причем не только лицом, но и фигурой, пластикой, общительностью. Молодой человек не скрывал своего происхождения, но никогда им не кичился. Это подтвердила и возлюбленная Алексея Вера Ермакова, которая родила ему дочь Тамару и которую он просто не успел сделать своей женой. Алексей рассказывал ей, как папа несколько раз приезжал к нему на дачу, когда ему было два – три годика, хотя мама была против их с отцом встреч. Как сын Коренева стал бандитом, за что был осужден и сидел, кто помог замять эту историю и кто и почему потом зверски расправился с Курановым – смотрите в выпуске программы от 1 февраля:

А спустя 10 дней в "Прямой эфир" пришла еще одна невестка Владимира Коренева – Людмила Куранова. С ней у Алексея брак был официальный, причем предложение ей он сделал всего через две недели после знакомства: любовь с обеих сторон случилась с первого взгляда. Людмила говорит, что со звездным свекром лично познакомиться ей не довелось. Коренев скрывал от общественности наличие внебрачного сына, Алексея же ни деньги отца, ни известность не интересовали: "Мы жили своей жизнью". Впрочем, однажды свекровь, Елена Куранова, все же устроила им поход в театр "на Коренева", и тут уж, по словам Людмилы, насчет Леши "некуда было и сомневаться: глаза, движение головы, поворот, походка – вылитый отец". Женщина считает, что в криминал муж подался, в том числе, и оттого, что был брошен родителем, которого любил. В браке у Курановых родилась дочь Юлия – старшая единокровная сестра Тамары.

Но самой первой о родстве с народным артистом заявила жительница Томска Евгения Харькова. Не прошло и месяца после смерти Владимира Коренева, как 46-летняя сибирячка пришла в "Прямой эфир" как внебрачная дочь "Ихтиандра". На похоронах она не была, так как не хотела смущать официальную семью отца: ее попытки связаться с родней через соцсети успеха не имели. Она жалеет о том, что ни разу не встретилась с папой, хотя бывала на его спектаклях. О предполагаемом романе Коренева с ее матерью стало известно еще в 2016 году, когда некая Наталья Иванова заявила в телешоу, что провела бурную ночь со звездой в одном из советских пансионатов и буквально утром за завтраком поняла, что беременна. Артист тогда не подтвердил эту информацию, и к словам Ивановой можно было бы отнестись скептически, если бы... тест ДНК не подтвердил: Харькова – действительно дочь Коренева, а ее дочь Софья – внучка актера!

В программе, вышедшей в эфир 3 марта, сдала ДНК-тест и другая предполагаемая внучка Коренева – Тамара. Анализ подтвердил родство и, таким образом, автоматически снял все сомнения по поводу ее отца, Алексея Куранова, и его старшей дочери Юлии. Тамара, как и другие неофициальные потомки актера, заявила, что не претендует на наследство биологического предка, тем более, что дедушкой она называет того, кто растил и ее папу, и ее саму – экс-солиста ВИА "Поющие сердца" Игоря Офицерова, – и даже знакомиться со звездой кино она никогда не хотела. В студии Андрея Малахова с Тамарой и ее матерью Верой Ермаковой (второй женой Куранова) впервые встретились внебрачная дочь артиста Евгения Харькова и ее дочь Софья Герасимова; пришла и первая жена Куранова – Людмила. Все женщины тепло приветствовали друг друга и решили "дружить домами". Софья рассказала, что даже говорила по телефону с "официальным" внуком Коренева Егором, но потом он пропал…

В программе свое отношение к новым родственникам высказали вдова Владимира Борисовича Алефтина Константинова и их дочь Ирина. А вот как отреагировал бы на новые факты сам актер, мы уже никогда не узнаем: он умер от коронавируса, не дожив буквально нескольких дней до начала массовой вакцинации в России…