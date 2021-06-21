Роксана Бабаян: "Мы с Державиным крестились под канонаду"

Знаменитая певица Роксана Бабаян впервые побывала в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" вскоре после смерти любимого мужа, актера Михаила Державина. Спустя три года о его болезни и уходе она уже может говорить без прежней острой боли от невосполнимой потери. Артистка, отметившая 30 мая свое 75-летие, поделилась с руководителем православного телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым очень личными воспоминаниями.

Она рассказала, что уходил Михаил Михайлович тяжело, но семья – она и дочь от второго брака Маша – обеспечили ему круглосуточный уход. И не только за телом: "Мы, слава богу, его успели... Он и как христианин... Все как надо сделали, облегчили эту ситуацию, насколько это было возможно".

Отвечая на вопрос ведущего, Бабаян рассказала, что крестились они с мужем вместе – уже взрослыми, зрелыми людьми. Идея возникла после разговора с соседом по дому, который упомянул, что у него есть священник, который совершает обряд на дому.

"Это как раз были 90-е, начало. Мимо нас бежали, стреляли – самое страшное, что можно вспомнить. И я сказала: "Да, я об этом все время думаю и хотела бы". И Мише тоже предложила, говорю: "Минечка, вот такое дело. Давай? Как ты считаешь?" Он говорит: "С удовольствием". Даже вообще не было заминки в этом. Пришел батюшка – замечательный! – и мы покрестились под канонады за нашим окном: бум! бум! бум! Это 90-е годы были. 1991-й", – говорит артистка.

Борис Корчевников преподнес своей гостье подарок – икону св. Глафиры. "День ее памяти празднуется в святой для всех нас день – 9 мая, День Победы. У вас именины 9 мая, день ангела", – объяснил выбор дара Корчевников.

Но битву за здоровье Михал Михалыча Бабаян проиграла. По ее словам, муж страдал сразу от нескольких недугов: "Это был комплекс. Это была, во-первых, природная история – сосудистые проблемы. Во-вторых, это бесконечная работа, когда надо и не надо, замена спектаклей, съемки. Непростое время в детстве, потеря отца. Он был взрослым для всех – для двух сестер своих и для мамы. Поэтому он всегда на себе носил еще рюкзачок вот этих обязанностей".

"Он поразительно аккумулировал вокруг себя пространство радости. Он был очень чистый человек и очень талантливый человек", – говорит о покойном муже вдова.

Что заставило отца Роксаны смириться с избранной дочерью карьерой певицы, против которой он поначалу долго возражал? Почему артистка оставила первому мужу московскую квартиру и деньги, которые заработала за рубежом? На каком торжестве Бабаян пела в ресторане первый и последний раз в своей жизни? Об этом и многом другом – в новом выпуске "Судьбы человека":

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