Неприятный инцидент с Томом Крузом

У британских полицейских, похоже, невыполнимая миссия – найти похищенные вещи голливудского актера Тома Круза.

В пятницу неизвестные преступники угнали элитный автомобиль кинозвезды. BMW стоимостью порядка 10 миллионов рублей был припаркован возле отеля, где остановился артист, и в двух минутах ходьбы от местного управления полиции.

Машину нашли быстро благодаря встроенной системе слежения, но осадочек остался. Из салона пропал дорогостоящий багаж звезды и пока непонятно, ждать ли в этом деле хэппи-энда.