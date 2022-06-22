Стали известны детали смерти 45-летнего Пьера Нарцисса

В среду, 22 июня, стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Он стал известен широкой аудитории после участия в проекте "Фабрика звезд-2".

Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева рассказала, что артист скончался в реанимации. Туда он был доставлен с почечной недостаточностью. Также у певца были проблемы с поджелудочной железой и сердцем.

Пьера Нарцисса в последний раз пытались реанимировать 21 июня в 23:15. К сожалению, спасти певца не удалось — он ушел в медикаментозном сне, сообщила ТАСС Валерия Калачева.

Экс-супруга артиста сообщила, что он с детства лечился от бронхиальной астмы. Во время последнего обострения Пьер Нарцисс отправился в частный медицинский центр. Там врачи выяснили, что пациента мучают колики, вызванные отложением солей от подагры. По словам Калачевой, эти соли и стали причиной недостаточности почек, а затем поджелудочной железы. Кроме того, у певца вполсилы работало сердце — из-за нервов. Из платной клиники Нарцисса сразу отправили на скорой в реанимацию.

Бывшая жена исполнителя отметила, что дата и место прощания с артистом пока не определены. По ее словам, на траурной церемонии они хотят запустить в небо тысячу белых шаров.

Пьеру Нарциссу было всего 45 лет. Его полное имя — Мудио Мукуту Пьер Нарцисс. Родился он в Камеруне. В Россию переехал в 1997 году, где поступил в МГУ на факультет журналистки. Параллельно Нарцисс работал в казино и был ведущим на вечеринках.

Творческая карьера артиста началась с игры в команде КВН РУДН. Затем он работал на радиостанции. Особую популярность Пьеру Нарциссу принесла "Фабрика звезд". Песня "Шоколадный заяц", исполненная певцом, стала хитом того времени.

Также артист сыграл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник".