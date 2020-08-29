Мини-футбол. Чемпионами России стали футзалисты КПРФ

Завершилась финальная серия матчей за чемпионский титул первенства российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу). В противостоянии до трех побед встречались клубы КПРФ и "Газпром-Югра". "Коммунисты" выиграли две домашние встречи, а в третьей гостевой добились ничьей и одержали победу по пенальти – 3:3 (2:1).

Футзалисты КПРФ весьма уверенно провели два стартовых домашних матча финальной серии, последовательно выиграв у югорцев со счетом 4:2 и 4:1. Третья встреча получилась на редкость упорной, но, проиграв первый тайм (0:2), "коммунисты" сравняли счет во втором (2:2) и в дополнительное время на табло также была ничья. А в серии послематчевых пенальти КРПФ выиграл и взял золото Суперлиги.

Это первый титул "коммунистов" в отечественном мини-футболе. Год назад команда играла в финале против "Тюмени", числилась "бумажным" фаворитом, однако уступила в финальной серии, завоевав первые в своей истории медали Суперлиги – серебряные. "Газпром-Югра" дважды выигрывал чемпионат России и четыре раза, включая нынешний, становился серебряным призером. В этом году югорцы играли также в финале Кубка России, но уступили там "Норильскому никелю" (0:1 и 2:1).