Мини-футбол. "Норильский Никель" выиграл Кубок России

После длительного перерыва, связанного в пандемией коронавируса, завершился розыгрыш Кубка России по мини-футболу (футзалу). Между финальными матчами "Норильского Никеля" и клуба "Газпром-Югра" прошло более четырех месяце, а победу праздновали норильчане.

"Газпром-Югра" в этом сезоне дважды стал вторым – в чемпионате отечественной Суперлиги и в Кубке страны. В первенстве югорцы уступили команде КПРФ в серии до трех побед (0:3), а в решающей схватке с "Никелем" за второй по значимости трофей, не смогли отыграть преимущество соперника в один гол.

Первая встреча в Норильске завершилась победой хозяев – 1:0. Казалось, что "Югра" дома просто обязана отыграться и взять Кубок. Но "НорНикель" оказался крепким орешком и, хотя югорцы выиграли домашнюю встречу со счетом 2:1, решающим оказался гол норильчан на поле соперника: именно он и принес "НН" победу в национальном кубовом турнире.