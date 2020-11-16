Мини-футбол. Команда КПРФ вышла в лидеры Суперлиги

Два матч прошли в чемпионате российской мини-футбольной Суперлиги в рамках 7-го тура. Действующие чемпионы страны из КПРФ выиграли в гостях у "Новой Генерации" (7:4), а клуб "Норильский Никель" также на поле соперника переупрямил "Ухту" – 5:4.

Матч "Новая Генерация" – КПРФ получился не столько напряженным, сколько раскованным. Команды словно играли "без ворот", поэтому и забили на двоих 11 голов. "Коммунисты" постоянно вели в счете – 2:0, 3:1, 6:2. А хозяева пытались наладить контригру, но не успевали за фаворитом. У гостей три гола на счету Асадова.

Теперь в турнирной таблице троевластие – у КПРФ, "Тюмени" и "Норильского Никелы" по 24 очка, однако "коммунисты" провели 8 матчей, тюменцы – 10, а "НорНикель" – 14. В Топ-6 Суперлиги также входят "Динамо-Самара" (21 очко), "Синара" (18) и "Газпром-Югра" (14).