Мини-футбол. "Синара" дважды разгромила чемпионов

Чемпионы России по мини-футболу (футзалу) из клуба КПРФ после игр в Лиге чемпионов гостили в Екатеринбурге у местной "Синары". "Коммунисты" явно не справились с давлением ответственной игры с лидерами нынешнего сезона, дважды проиграв – 1:7 и 1:6.

Главный сюрприз состоит не в том, что уральцы выиграли, а то, насколько они легко это сделали в обоих матчах. Получилось, что чемпионы не смогли сделать выводов из первого разгромного поражения и на следующий день снова "наступили на те же грабли". В первой игре два гола на счету Демина, во второй – хет-трик сделал Абрамов, который всего забил гостям 4 гола.

Интересно, что и экс-чемпионы России из "Тюмени" также крупно проиграли в гостях – "Норильскому Никелю" – 1:5. Результаты еще двух матчей: "Ухта" – "Динамо Самара" – 2:5, "Новая Генерация" – "Торпедо" – 4:8. Лидирует в Суперлиге "Синара" (44 очка), далее иудт КПРФ, "Тюмень" (по 38), "Динамо-Самара" (35), "Норильский Никель" (33).