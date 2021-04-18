Мини-футбол. Четыре победы гостей с одинаковым счетом

Действующие чемпионы России по мини-футболу из клуба КПРФ выиграли повторный поединок у соперников из "Ухты" на их поле (4:2) после того, как в первой встрече 17-го тура была зафиксирована ничья (6:6).

Интересно, что еще три матча очередного игрового дня завершились с тем же счетом 4:2. Так лидеры чемпионата из "Синары" переиграли "Торпедо", экс-чемпионы страны из "Тюмени" были сильнее "Динамо-Самары", а "Газпром-Югра" на чужом поле победил "Новую генерацию".

"Синара" продолжает лидировать, набрав 61 очко в 29 матчах. Далее в таблице стоят "Норильский Никель" (57 очков в 30 встречах), КПРФ (52 и 28), "Тюмень" (51 и 29), "Динамо-Самара" (43 и 31) и "Газпром-Югра" (42 и 28).