Мини-футбол. "Синара" выиграла в Норильске и вышла в лидеры

Завершились матчи 11-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Центральным было противостояние "Норильского Никеля" и "Синары", которые дважды сыграли на поле норильчан. Соперники обменялись победами и "Синара" вышла в лидеры турнира.

В первой игре хозяева выглядели лучше – надежней в обороне и острее в атаке, – поэтому их победа (4:2) была предопределена. Однако из поражения гости с Урала сделали надлежащие выводы и во второй встрече сумели взять реванш – 2:1.

Еще одна пара команд играла в Самаре: местное "Динамо" принимало "Новую Генерацию" и сначала победило (4:1), а затем добилось ничьей (5:5). Клубы КПРФ и "Газпром-Югра" играли в Лиге чемпионов и пропускали тур. Поэтому "Синара" (41 очко) вшла в лидеры, у КПРФ и "Тюмени" – по 38 баллов, в шестерке также "Динамо-Самара" (32 очка), "НорНикель" (30) и "Газпром-Югра" (29).