Мини-футбол. "Тюмень" взяла реванш в Норильске

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге прошли матчи 12-го тура. Экс-чемпионы страны из "Тюмени" вышли на второе место в таблице. Сибиряки после поражения в первом матче (1:5) выиграли у "Норильского Никеля" на его площадке – 5:4.

Еще в двух парах команд состоялись реванши: "Ухта" дома выиграла у "Динамо-Самары" (5:3) после проигрыша (2:5), а "Новая Генерация", уступив "Торпедо" (4:8), в повторной игре оказалась удачливее – 4:3.

Лидирует в таблице "Синара" из Екатеринбурга (47 очков). "Тюмень" (41 очко) стала временно второй, далее в Топ-6 стоят действующие чемпионы из КПРФ (38), "Динамо-Самара" (35), "Норильский Никель" (33) и "Газпром-Югра" (29).