Мини-футбол. "Синара" выиграла в Нижнем Новгороде

Лидеры чемпионата России по мини-футболу (футзалу) из екатеринбургской "Синары" уверенно победили нижегородское "Торпедо" на его домашней площадке, забив волжанам 7 голов и пропустив три.

Первый тайм автозаводцы провели достаточно надежно, уступив с разницей в один гол – 2:3. Однако после перерыва уральцы усилили натиск, и оборона волжан стала давать трещины. Футзалисты "Синары" забили еще 4 гола и победили с общим счетом 7:3.

В другой игре на берегах Волги "Динамо-Самара" уступил экс-чемпионам страны из "Тюмени" – 1:5. "Синара" уверенно лидирует в Суперлиге – 64 очка в 30 играх. В Топ-6 входят "Норильский Никель" (57 очков и 30 матчей), "Тюмень" (54 и 30), КПРФ (52 и 28), "Динамо-Самара" (43 и 32), "Газпром-Югра" (42 и 28).