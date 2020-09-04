Хэппи-энд: ребенка спасли из морской бездны в Приморье

Ролик спасения ребенка из морской бездны в Зарубино бьет все рекорды. Всего за пару часов он набрал порядка 50 тысяч просмотров. На кадрах видно, как из зоны прибоя эвакуируется семья. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Мужчина спас свою дочь, успев вытащить ее из набегающих морских волн. История закончилась благополучно. Кроме того, на кадрах ролика можно заметить собаку, которая плыла рядом, вероятнее всего, животное также бросилось на помощь ребенку.