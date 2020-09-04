Красный гигант. На Урале нашли мухомор размером с большую пиццу

Жители Южного Урала продолжают удивляться необычному виду и внушительным размерам грибов. Так, в Златоусте мужчина сфотографировал поистине огромный мухомор. Снимки гриба, поражающего своей величиной, он опубликовал в социальной сети. Также фотограф предложил пользователям поделиться снимками грибов. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Такой царский гриб мне еще не встречался. Этот мухоморище вымахал до размера большой пиццы или даже больше. Рядом с ним для сравнения я сфотографировал женскую ладонь", — написал южноуралец.

Отметим, несмотря на то, что мухоморы ядовиты и опасны для человека, для лесных жителей они крайне важны. Грибы входят в рацион лосей, оленей и медведей. Специалисты полагают, что таким образом животные избавляются от паразитов.

Помимо это, по наблюдению любителей "тихой охоты" возле мухоморов часто можно встретить съедобные экземпляры – подберезовики или белые грибы. Также мухоморы используются в быту – для того, чтобы изгнать из дома грызунов или насекомых. Однако следует напомнить, что они являются смертельно ядовитыми. Признаки отравления можно заметить уже спустя 15 минут. От находящейся в некоторых видах грибов кислоты гибнут клетки мозга.

На Урале в этом году — грибное изобилие. Подосиновики, грузди, подберезовики, белые – люди начали собирать их с августа. В сентябре порадовали урожаем опята. Опубликованные в социальных сетях фото не могут не впечатлять, грибами усыпано все — поляны, деревья, пни.

Жители обнаружили и множество необычных грибов, к примеру, ежовик коралловидный. Этот вид является очень редким, поэтому его занесли в Красную книгу.