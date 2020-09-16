Уральский рыбак выловил леща в половину своего роста

Невероятный улов. В уральских озерах рыбакам порой попадаются настоящие гиганты. На этот раз огромную рыбину удалось поймать на Белоярском озере. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

О своем достижении рыбак рассказал в соцсети, выложив впечатляющие фото своего улова: двухкилограммовые лещи и карпы весом по два с половиной килограмма каждый. Размеры выловленных рыб действительно производят впечатление. Их длина составляет почти половину человеческого роста. Правда, некоторые пользователи скептически отнеслись к результату рыбалки:

- Рыба как будто радиоактивная!

- Это оптический эффект: вытягиваешь вперед руки, и размер рыбы увеличивается.

Как бы то ни было, по словам экспертов, такие большие размеры для карпов неудивительны. Некоторые особи могут достигать веса ребенка – более 20 килограммов и не менее метра в длину. За быстрый рост и эффективное разведение их иногда называют "водяными свиньями".

Между тем, до окончания рыбалки осталось совсем немного. Обычно сезон заканчивается с первыми заморозками, к началу ноября.