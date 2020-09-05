Ушла в школу и не вернулась: в Тверской области ищут пропавшую девочку

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства исчезновения Ангелины К., пропавшей без вести в ЗАТО Озерный Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, в минувшую пятницу, 4 сентября, девочка 2008 года рождения направилась в школу. После этого ребенок не вернулся домой к опекуну, с которым она проживает.

Ситуацию осложняет то, что у школьницы не было при себе телефона, поэтому связаться с ней не удалось, и было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Следователи уже установили, что ранее девочка уже покидала место жительства и склонна к бродяжничеству.

В настоящее время организована операция по поиску ребенка.