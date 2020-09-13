В Свердловской области ищут пропавшую глухонемую девочку-подростка

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками 16-летнего подростка, пропавшего в Нижнем Тагиле, об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Стражи порядка установили, что глухонемая девочка Кристина Ш. ушла из дома ранним утром 9 сентября, и с тех пор ее никто не видел.

При себе у Кристины имелся сотовой телефон, на звонки она не отвечает, однако время от времени посещает социальные сети, о чем свидетельствует наличие активности на ее аккаунтах.

В полиции отметили, что ранее она уже уходила из дома, после чего девочку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.