СВР высказалась о численности российских разведчиков за рубежом

"Достаточно для того, чтобы решать поставленные задачи", – сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 1".

Количества действующих сейчас сотрудников Службы внешней разведки России достаточно для решения возложенных на нее задач, рассказал директор ведомства Сергей Нарышкин. В эфире телеканала "Россия 1" Нарышкин рассказал о необходимости расширения стелы в московском районе Ясенево с именами выдающихся разведчиков, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя России.

Службе внешней разведки в декабре 2020 года исполняется 100 лет.