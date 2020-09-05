Умер бывший директор РАМТа Владислав Любый

После долгой и тяжелой болезни скончался бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый. По сообщению на сайте театра, это произошло 3 сентября.

Директором РАМТа Любый был с 2000 по 2015 год. До этого он закончил МГТУ имени Баумана и Московскую международную школу бизнеса, в 1995-97 годах участвовал в подготовке и проведении Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". В 1998 году Владислав Любый был приглашен на работу в РАМТ на должность директора-распорядителя.

За идею Творческой лаборатории "Молодые режиссеры – детям" Любый был удостоен международной театральной премии имени К. С. Станиславского. Он участвовал в создании и проведении множества фестивалей и театральных программ, а также во многих образовательных проектах, был автором статей и исследований по организации театрального дела и проблемам общего менеджмента организаций. В театре выражают соболезнования его родным и близким.