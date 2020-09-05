Британец Уайт отказался признавать свой нокаут от Поветкина

Британскому боксеру Диллиану Уайту до сих пор не дает спокойствия поражение в бое за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе от россиянина Александра Поветкина. 32-летний британец наотрез отказывается признавать свой проигрыш нокаутом.

"Со мной все было в порядке, когда рефери вел счет, я ему сказал об этом. Он начал отсчет и я пытался подняться. Но рефери сказал, что у меня тяжелый нокдаун, хотя я был в порядке, – цитирует боксера ВВС. – Я не находился без сознания, просто упал. Не скажу, что не рухнул – удар Поветкина в подбородок был классным, но со мной все было в порядке".

Напомним, что 41-летний боксер из России после двух перенесенных в этом бое нокдаунов нокаутировал Уайта в пятом раунде. Благодаря этому Поветкин стал временным чемпионом мира по версии WBC. Подразумевается, что до конца 2020 года между боксерами состоится бой-реванш, о проведении которого прописано в контракте. После поражения Уайт требовал его проведения.