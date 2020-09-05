"Что это было?" Мутко рассказал о разговоре с Путиным после разгрома России от Португалии в 2004 году

Бывший министр спорта и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился подробностями его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным после разгромного поражения сборной России от Португалии в 2004 году. Тогда россияне проиграли со счетом 1:7.

"Когда Владимир Путин дал добро на проведение чемпионата мира? Сложный вопрос. В принципе, все началось в 2005 году. После поражения России со счетом 1:7 команде Португалии в 2004 году Путин меня пригласил и спросил: "Что это было?" У нас состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть, ведь у нас такая страна. Я сказал об имеющихся у нас и детских школах, и потенциале", – приводит слова Мутко Спорт24.Ru.

Напомним, что в 2004 году сборная России пропустила от португальских футболистов семь голов, а после той встречи в Лиссабоне главный тренер российской команды Георгий Ярцев подал в отставку.