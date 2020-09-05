Зрение подвело. Манчини по ошибке не включил Кьеллини в состав на матч Лиги наций

Главный тренер сборной Италии по футболу и бывший наставник "Зенита" Роберто Манчини сообщил о том, что по недоразумению не включил защитника команды Джорджио Кьеллини в стартовый состав на матч группового этапа Лиги наций против Боснии и Герцеговины. Наставник признался, что его подвело зрение.

"Когда мне показывали состав, то на мне не было очков. Мне просто сказали, что все хорошо и я не заметил, что там был Ачерби вместо Кьеллини. По крайней мере, по нашей задумке Ачерби должен был сыграть в одном матче, Кьеллини – в другом, – цитирует Манчини Daily Mail. – Я спрашивал Джорджио, в каком матче он хочет сыграть – против Боснии или Нидерландов, и он был готов играть сегодня. Но теперь мы будем вынуждены менять планы. Это была ошибка".

Матч Италии против Боснии и Герцеговины завершился ничьей 1:1. На гол боснийца Эдина Джеко итальянцы ответили точным ударом Стефано Сенси. Вышедший на поле по ошибке Ачерби отыграл весь матч без замен, Кьеллини так и остался на скамейке запасных.