Лига наций. Сборная Италии переиграла команду Нидерландов

Очередной игровой день прошел в футбольной Лиге наций. В центральной встрече дня играли сборные Нидерландов и Италии, которые вместе с соперниками из Польши и Боснии и Герцеговины составляют группу "А" высшего дивизиона. Матч получился довольно равным, но гости выиграли со счетом 1:0.

В первом туре "оранжевые" в гостях минимально переиграли поляков (1:0), а итальянцы на своем поле завершили вничью (1:1) матч с боснийцами. Казалось, что фаворитами должны быть представители Страны тюльпанов. Однако игра была равной, а все решил мяч, забитый на исходе первого тайма Бареллой с передачи Иммобиле.

Босния и Польша в свою очередь играли на поле первых вничью, но выиграли гости – 2:1. В этом квартете после двух туров лидирует футбольная "Скуадра адзурра", набравшая 4 очка, у голландцев и поляков – по 3 турнирных балла, у Боснии и Герцеговины – 1.

Результаты других матчей дня: Группа "В"1: Австрия – Румыния – 2:3, Северная Ирландия – Норвегия – 1:5, положение: Румыния – 4, Австрия, Норвегия – по 3, Сев. Ирландия – 1; Группа "В2": Израиль – Словакия – 0:1, Чехия – Шотландия – 1:2, положение: Шотландия – 4, Чехия, Словакия – по 3, Израиль – 1; Группа "С"4: Албания – Литва – 0:1, Казахстан – Белоруссия – 1:2, положение: Албания, Белоруссия, Казахстан, Литва – по 3.