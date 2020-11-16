Футболисты Италии выиграли у поляков и лидируют в группе

Футбольная сборная Италии на домашнем поле выиграла у команды Польши принципиальный матч 5-го тура группового турнира Лиги наций. Соперники по группе "А1" вместе с футболистами Нидерландов борются за попадание в плей-офф турнира и пока позиции итальянцев предпочтительнее.

Несмотря на то, что в составе Польши играл один из лучших футболистов нынешнего сезона форвард "Баварии" Левандовский, в атаке лучше смотрелась "Скуадра адзурра". Правда, первый гол Жоржиньо забил с пенальти на27-й минуте. Затем на поле долгое время шла равная борьба, а когда гости в концовке встречи пошли ва-банк, Берарди счет удвоил.

Теперь у команды Италии 9 очков, у Нидерландов, накануне обыгравших Боснию и Герцеговину (2:0) – 8 турнирных баллов, у Польши – 7. Боснийцы замыкают таблицу, имея 2 очка. Все в этой группе решится в 6-м заключительном туре, когда играют Босния – Италия и Польша – Нидерланды.