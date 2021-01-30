"Милан" упрочил лидерство в чемпионате Италии, обыграв "Болонью"

"Милан" добился минимальной победы в выездном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу над "Болоньей". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу футболистов "россонери".

Ближе к часу игры игроки "Милана" вели в счете 2:0. Голами отличались Анте Ребич и Франк Кесси, поразивший ворота соперника с 11-метровой отметки. "Болонья" же смогла забить лишь на 81-й минуте – этот гол в активе Андреа Поли.

Участие в матче принимал и шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, которому грозит 10-матчевая дисквалификация за скандал в кубковом матче с "Интером". Однако результативными действиями он не отличился.

Победа на выезде позволила миланцам увеличить свой отрыв от идущего вторым "Интера" до пяти очков. После 20 туров у "Милана" 46 очков, а у "нерадзурри" – 41. "Болонья" с 20-ю баллами идет на 13-м месте.