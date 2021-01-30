Ибрагимович рискует получить 10-матчевую дисквалификацию за расизм

Шведскому нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу грозит длительная дисквалификация. 38-летнийу швед может быть отстранен от футбола на 10 матчей из-за подозрений в расизме.

Как сообщает La Stampa, такой вариант возможен, если его вина в проявлении расовой нетерпимости в отношении бельгийского футболиста "Интера" Ромелу Лукаку будет доказана.

Напомним, что между футболистами произошла словесная перепалка во время матча 1/4 финала Кубка Италии. Ибрагимович предложил Лукаку "заняться вуду", назвав в придачу того "маленьким ослом". Оба игрока получили по желтой карточке, позже швед получил еще одну желтую и был удален.

Матч завершился победой "Интера" со счетом 2:1.