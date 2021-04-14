Очередной скандал: Ибрагимовичу грозит трехлетняя дисквалификация

Златан Ибрагимович снова оказался в центре скандала. Выяснилось, что 39-летний шведский нападающий владеет долей в букмекерской компании Bethard. ФИФА может отстранить от футбола игрока "Милана" и сборной Швеции сроком на три года или наказать его финансово.

Как сообщает Aftonbladet, Ибрагимович в 2018 году стал совладельцем Bethard через свою компанию Unknown AB. Согласно правилам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, футболисты, имеющие букмекерский интерес, не допускаются до соревнований.

Также стал известно, что штраф шведа может составить более 98 тысяч евро.