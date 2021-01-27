Эриксен принес "Интеру" победу в миланском дерби

Гол Кристиана Эриксена, забитый в добавленное время, вывел "Интер" в полуфинал Кубка Италии. В четвертьфинале "сине-черные" сумели обыграть "Милан" со счетом 2:1.

Первый тайм остался за "Миланом". На 32-й минуте лидер "красно-черных" Златан Ибрагимович нанес точный удар. Незадолго до перерыва шведский нападающий повздорил с Ромелу Лукаку, за что получил желтую карточку. А уже во втором тайме Златан подвел свою команду. Грубая атака Александра Коларова обернулась второй желтой карточкой, и "Милан" остался в меньшинстве.

"Интер" отыгрался на 71-й минуте. Пенальти, заработанный Николой Бареллой, реализовал Лукаку. "Сине-черные" продолжили натиск, и в итоге добились успеха. На исходе седьмой добавленной минуте Кристиан Эриксен метров с 20 поразил ворота "Милана" и вывел "Интер" в полуфинал.