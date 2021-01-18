"Интер" обыграл "Ювентус" и догнал "Милан"

Миланский "Интер" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0 в 18-м туре чемпионата Италии. Эта победа позволила "Интеру" догнать лидера – соседей из "Милана".

"Интер" четыре года не выиграть у "Ювентуса", и вот теперь эта полоса завершилась. На 12-й минуте миланцы вышли вперед после удара Артуро Видаля. В последний раз чилиец забивал в матчах итальянского чемпионата в 2015 году, когда был игроком "Ювентуса". В начале второго тайма Николо Барелла закрепил победу "Интера" 2:0.

"Интер" набрал 40 очков и догнал лидера – "Милан", у которого игра в запасе. Чемпион Италии "Ювентус" с 33 очками остается пятым.