Десять матчей за расизм: УЕФА наказал защитника "Славии" Куделу

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать защитника чешской "Славии" Ондржея Куделу на десять матчей под эгидой организации. 34-летний футболист наказан за расистские высказывания в адрес игрока шотландского "Рейнджерс" Глена Камара.

Скандальный эпизод произошел в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Свидетелем расистского поведения чешского защитника стал главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард.

После игры Камара набросился с кулаками на обидчика. За избиение Куделы он будет вынужден пропустить три встречи. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.