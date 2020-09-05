В мечети в Бангладеш раздался взрыв, погибли 12 человек

Не менее 12 человек погибли и более 50 получили травмы и ожоги при взрыве в мечети в Бангладеш, сообщает Dhaka Tribune. Среди погибших — ребенок. Большинство пострадавших с ожогами 60—70% тела доставлены в местный ожоговый центр для оказания помощи.

Инцидент произошел в пятницу в 21.00 по местному времени, когда верующие заканчивали молитву. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв кондиционера, по другим — из проходившего под зданием мечети газопровода произошла утечка, а скопившийся газ взорвался после того, как включили кондиционеры или вентиляторы. "Трубопровод проходит под мечетью. Мы подозреваем, что газ просочился из трубопровода и скопился внутри, когда окна были закрыты. Взрыв, вероятно, произошел из-за искры, когда кто-то пытался включить или выключить кондиционеры или вентиляторы", — заявил прессе заместитель директора пожарной службы Нараянганджа Абдулла Аль Арефин.

Среди тел погибших опознан и муэдзин этой мечети. Ранее руководство учреждения подавало жалобы на запах газа в здании.