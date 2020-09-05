Взрывом в мечети убило имама, муэдзина и прихожан

Взрыв газа в бангладешской мечети стал причиной гибели минимум 21 человека,среди них имам и муэдзин. Ранее сообщалось о 12 погибших и примерно 50 получивших ожоги. Более 15 человек госпитализированы в столичную больницу, врач Парта Шангкар Пол охарактеризовал их состояние как критическое, передает Dhaka Tribune.

Полиция ведет расследование.

Инцидент произошел в пятницу в 21.00 по местному времени, когда верующие заканчивали молитву. Власти сообщили, что из проходившего под зданием мечети газопровода произошла утечка, а скопившийся газ взорвался после того, как включили кондиционеры или вентиляторы. Ранее руководство учреждения подавало жалобы на запах газа в здании.