В американском Рочестере более 8 часов продолжаются беспорядки

Более восьми часов продолжается акция протеста в американском городе Рочестер. Поводом к волнениям стала гибель афроамериканца Дэниела Пруда от рук полицейских. В демонстрации принимают участие сотни протестующих. Восемь человек задержаны, передает телеканал "Россия 24".

В ходе стычек с полицией в офицеров бросали камни и стеклянные бутылки. Двое получили травмы.

Дэниел Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.