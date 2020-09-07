США протестуют против полицейского насилия

В США сразу в нескольких городах демонстрации против насилия со стороны полиции закончились беспорядками. В Портленде задержаны свыше 50 человек, а в Рочестере митингующие требуют отставки местных властей.

Принесли соболезнования родственникам погибшего, но покидать свои посты отказались. Власти Рочестера пообещали провести тщательное расследование смерти Даниэла Пруда и, вместе с тем, предостерегли протестующих от правонарушений.

"У нас есть сведения о том, что среди протестующих действуют провокаторы из других штатов. Эти люди занимаются провокациями. В полицейских кидали бутылки с замороженной водой, камни и другие предметы. Тем не менее, мы проявили сдержанность", – подчеркнул начальник полиции Рочестера Ларон Синглтери.

Акции протеста в городе начались после публикации истории о смерти афроамериканца Дэниела Пруда, который был задержан в Рочестере 23 марта. Как пишут СМИ, мужчина бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Стражи порядка надели ему на голову мешок и в течение некоторого времени прижимали к асфальту. Пруд потерял сознание и был госпитализирован, спасти его жизнь врачам не удалось. Лишь несколько дней назад семья погибшего поделилась этой историей с журналистами.

История из Рочестера с новой силой запустила в США волну стихийных демонстраций против насилия со стороны полиции. Так, в Портленде за минувшие сутки были задержаны более 50 человек. В стражей порядка бросали камни, петарды и коктейли Молотова. При этом досталось даже самим митингующим.

Аналогичные акции прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Луисвилле. В последнем случае протестующие вышли на улицы с оружием. Конкретных требований манифестанты не выдвигали. Вину за расовую дискриминацию и жестокость полиции по традиции возложили на Дональда Трампа. Чем ближе президентские выборы в США, тем чаще противники главы Белого дома винят его в неспособности решить самые острые внутренние проблемы.

Президент, в свою очередь, демонстрирует, что у него все под контролем. Воскресенье он провел за игрой в гольф на одном и полей в Вирджинии.