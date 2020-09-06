Массовые протесты в США не утихают уже более 100 дней. Демонстранты требуют сменить власть и разогнать полицию, президент Трамп отвечает силой. Он собирается запретить тренинги, после которых, по его мнению, госслужащие проникаются протестными настроениями.

Требования демонстрантов в Вашингтоне вполне конкретны: разогнать полицию, сменить власть, разобраться с проблемой расизма в стране. Новая волна протестов вспыхнула после того, как от рук полицейских погиб 18-летний афроамериканец Деон Кей.

В сети появилось видео его задержания с нательной камеры стража порядка. В местное отделение поступил тревожный звонок: сообщили о том, что мужчина размахивает огнестрельным оружием. При попытке скрыться он был смертельно ранен.

Не утихают протесты и в других городах. В Рочестере после гибели афроамериканца Дэниэла Пруда демонстрантов приходится разгонять слезоточивым газом. Есть задержанные и пострадавшие.

В Луисвилле начались ожесточенные столкновения участников движения "Блэк лайвс мэттер" и тех, кто, устав от сопутствующих погромов и вандализма, вышел на улицы в поддержку белого населения. Дело доходит до вооруженных конфликтов.

В Портленде беспорядки продолжаются уже сто дней. И кажется, полиция решила сменить тактику.

"Последние две ночи неожиданно были какими-то спокойными. Полицейские просто ходили по улице строем, видимо, демонстрируя так свою силу. Они никого не задерживали, не провоцировали. Довольно странный ход, на мой взгляд".

Положить конец протестам можно только с помощью силы, уверен президент Трамп. Кроме того, в Белом доме заявили, что он решил запретить тренинги для госслужащих, которые заставляют верить в антиамериканскую пропаганду и в итоге приводят к массовым протестам. Да еще и "съедают" миллионы долларов налогоплательщиков. Дональд Трамп по-прежнему выступает на стороне полицейских, утверждая, что все они великолепно исполняют свои обязанности. За редким исключением в единичных случаях.



"Я хочу, чтобы мэр Портленда и губернатор Орегона начали действовать и остановили преступность в городе. Мы работаем с местными властями, изучаем многочасовые видеозаписи, чтобы арестовать всех подозреваемых и привлечь к ответственности нарушителей. В тюрьме уже более трёхсот человек".

Явно не сторонники президента выразили свой молчаливый протест в Вашингтоне и разместили на входе в один из отелей надпись: "Американские войска достойны лучшего, нежели Трамп".

А вот его сторонники устроили на озере в Техасе парад в поддержку Трампа. Около двух тысяч человек на небольших судах с флагами и плакатами за нынешнего президента. Правда, несколько лодок затонули. К счастью, обошлось без пострадавших.