Экс-футболист сборной Германии и "Реала" обвинен в распространении детского порно

Бывший игрок сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер получил официальные обвинения в распространении детской порнографии от прокуратуры города Дюссельдорфа. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

О том, что Метцельдер занимается распространением детского и юношеского порно, стало известно в сентябре 2019 года после обращения бывшей девушки спортсмена в полицию. Тогда она заявила, что Кристоф прислал ей в WhatsApp 15 фотографий детской порнографии. После этого полиция провела в доме Метцельдера обыски. В результате, у экс-футболиста был изъят мобильный телефон, содержавший 297 файлов порнографического содержания с участием детей.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в период с 9 июля по 1 сентября Метцельдер отправлял подобные файлы трем людям, которые теперь являются в суде в качестве свидетелей.

Напомним, что Метцельдер в период своих выступлений на профессиональном уровне выступал за дортмундскую "Боруссию", "Шальке", мадридский "Реал". Также он выступал за сборную Германии, вместе с который становился серебряным и бронзовым медалистом чемпионатов мира.