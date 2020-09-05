Наращивание Россией золотовалютных резервов делает страну фактически неуязвимой перед лицом возможных экономических санкций, считает издание Die Welt. Автор статьи руководитель отдела "Экономика" Хольгер Цшепиц напоминает, что Запад грозится ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Однако статистика очень быстро отрезвит сторонников новых ограничительных мер против Москвы — объем валютных резервов России достиг рекордного уровня в 600 миллиардов долларов даже с учетом падения цен на нефть и уже существующих санкций против РФ.

В данный момент Россия находится на пятом месте по объему финансовых резервов. Поэтому правительство России находится в комфортной позиции, считает эксперт независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер, чьи слова приводятся в статье. Он указал на то, что экономическая ситуация в России сейчас намного стабильнее, чем в предыдущие финансовые кризисы, а курс рубля доллару упал за два дня лишь на 2%.

"Ставка Путина сработала", — пишет Die Welt и дополняет статистику фактами: только в этом году в российскую казну дополнительно поступило 47 миллиардов долларов, причем получение 38 миллиардов из них связано с ростом стоимости золота. Пять лет назад Цшепиц критиковал стратегию, загнавшую Россию "в ловушку золотых резервов", однако позднее признал, что был неправ.