Футболист-дебошир Магуайр будет возвращен в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию вокруг футболиста "Манчестер Юнайтед" Харви Магуайра. Наставник признался, что планирует вернуть его в национальную команду.

По словам Саутгейта, защитник сборной Англии, накануне получивший условный срок, получит вызов в состав "Трех львов" в октябре. Тогда английской команде предстоит провести матчи Лиги наций.

"Этот период был для него действительно сложным. Предыдущие несколько дней были очень важны, они должны помочь ему расслабиться и уйти из поля общественного внимания", — заявил Саутгейт, которого цитирует Reuters.

"Ему нужно было отключиться. Он сможет вернуться в "Манчестер Юнайтед". Безусловно, мы будем стремиться к привлечению его в октябре".

Напомним, что во время отпуска в Греции Магуайр был задержан полицией за нападение при отягчающих обстоятельствах. При задержании он сопротивлялся аресту, а позже попытался откупиться при помощи взятки. За все деяния его признали виновным на условный срок в 21 месяц и 10 дней.

Сам футболист намерен обжаловать решение суда.