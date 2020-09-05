Арестован счет Елены Летучей

За долги арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей. Летучая задолжала по кредиту более 350 тысяч рублей, сообщается "Вконтакте" УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы выяснили, что по месту регистрации должница бывает редко. В одном из банков Ярославля был обнаружен счет, принадлежащий ведущей. С него списали почти 400 тысяч рублей, Летучую оповестили смс-сообщением.

Елена Летучая родилась в Ярославле в 1978 году. Известна телезрителям по программам "Ревизорро" и "Школа Ревизорро".