Ребенок и взрослый погибли в аварии со школьным автобусом в Чувашии. Видео

Опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую пятницу, 4 сентября, в деревне Сятракасы Моргаушского района Чувашии.

По предварительной версии, водитель школьного автобуса попытался свернуть налево и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Приора".

В результате аварии пострадали три человека – водитель легковушки и его дети восьми и шести лет, которых отец вез в школу. По некоторым данным, маленькие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщают местные СМИ, через несколько часов после ДТП в больнице умер мужчина, находившийся за рулем "Приоры". После него скончалась девочка, ее брат выжил и находится в тяжелом состоянии.