Шесть человек погибли в столкновении "Лады" с фурой в Удмуртии

Трое подростков и трое взрослых погибли в страшном столкновении трех автомобилей в Алнашском районе Удмуртии. Место происшествия сняли на видео.

Трагедия случилась в 21:37 14 сентября около деревни Новые Алнаши. На кадрах с места видно, что ВАЗ-2112 угодил под прицеп КамАЗа, а сама фура перегородила дорогу, почти съехав в кювет. Спустя пару секунд в нее врезался кроссовер Hyundai.

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".