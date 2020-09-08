Четыре человек погибли в лобовом столкновении с фурой на Кубани

Четыре человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой в Краснодарском крае. Очевидец снял на видео последствия страшной аварии.

ДТП произошло около 10 часов утра 8 сентября в Брюховецком районе. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos на 75-м километра дороги Краснодар – Ейск выехал на встречную полосу и протаранил КамАЗ с полуприцепом. После столкновения оба автомобиля улетели в кювет.

Жертвами аварии стали владелец и трое пассажиров легковушки – к моменту прибытия медиков ни были мертвы.