Четверо погибших, семь пострадавших: место ДТП в Краснодарском крае сняли на видео

В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте массового ДТП, произошедшего в воскресенье, 6 сентября, в Краснодарском крае.

Как сообщают СМИ, на трассе Ейск-Краснодар в Щербиновском районе Краснодарского края столкнулись четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель, выехавший на полосу встречного движения.

В результате ЧП погибли четыре человека, еще семь пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Известно, что среди участников инцидента есть трое детей.