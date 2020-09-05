Пассажирский поезд снес фуру, остановившуюся на переезде. Видео

В Сети появились кадры столкновения пассажирского поезда и грузовика, произошедшего в минувший четверг, 3 сентября, в городе Рурмонд, расположенном в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов.

На записи, сделанной очевидцем, видно, что фура остановилась на железнодорожном переезде поперек путей. Водитель грузовика выскочил из кабины и начал размахивать руками, пытаясь подать сигнал машинисту.

Через несколько мгновений после этого состав снес большегруз, буквально "разрубив" его на две части.

По данным местных СМИ, в столкновении пострадали два пассажира поезда.

Как сообщили в пресс-службе железной дороги, в результате аварии оказалась повреждена контактная сеть и оборудование переезда. Движение на этом участке удалось возобновить только на следующий день.