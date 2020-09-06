Неуправляемый грузовик устроил фатальное ДТП на железнодорожном переезде. Видео

В Сети появились кадры с камер наблюдения, запечатлевших момент страшной аварии, произошедшей в минувший четверг, 3 сентября, в муниципалитете Сагар, входящем в состав штата Мадхья-Прадеш в Индии.

Водитель грузовика не справился с управлением и понесся к транспортным средствам, скопившимся перед железнодорожным переездом.

Люди заметили опасность и стали разбегаться в разные стороны. Женщина, находившаяся на проезжей части, побежала к обочине, но столкнулась с мужчиной и по этой причине не успела покинуть опасное место.

Грузовик снес фургон, мотоцикл и его пассажирку, которой для спасения не хватило буквально секунды.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшая скончалась, а мужчина, находившийся за рулем грузовика, и его напарник – скрылись в неизвестном направлении.