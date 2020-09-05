Депардье отрекся от сатаны и внезапно крестился

Легенда французского кино Жерар Депардье, имеющий тесные связи с Россией, принял православие.

Прихожане собора Александра Невского, что в 8-м округе Парижа, могли увидеть невероятную сцену. Актер Жерар Депардье отрекается от сатаны, вслух произносит "Символ веры" , а его окропляют водой из купели. Один из самых известных в мире французов отныне – православный.

Рассказывают, что все случилось внезапно. Депардье пригласили на крестины маленькой девочки, и церемония так понравилась актеру, что он решил креститься сам.

На крещении был только близкий круг. Депардье давно интересовался православием, даже признавался, что его исповедник – митрополит Тихон Шевкунов. Так актер, который родился католиком, потом, по его словам, исповедовал ислам и увлекался буддизмом, начал новый этап свой духовной жизни.

С 2013 года новости о французском актере Депардье часто связаны с Россией. Он получил паспорт из рук президента Путина. Его тепло принимали в Мордовии. В Саранске актер даже квартиру купил. А в Ижевске назвали "почетным удмуртом". Актер засел за изучение русского языка. А через свои роли в кино он и российскую историю изучить успел. Вот Депардье в образе Иосифа Сталина.

А это уже перевоплощение в Григория Распутина. Сам актер еще очень хочет сняться в роли Льва Толстого. О русской литературе он действительно знает гораздо больше среднего жителя Европы.

"Когда вы читаете, к примеру, Василия Гроссмана, вы начинаете понимать, что такое быть русским. Это не только Достоевский. Хотя у Достоевского хорошо виден русский характер", – считает Депардье.

Он решает, купить квартиру в Новосибирске или домик на Алтае. Узнает, как оформить документы в МФЦ и поменять просроченный загранпаспорт. Гражданин Депардье даже на выборы российского президента в 2018 году приходил голосовать. При этом от походов в Елисейский дворец отказывается. Говорит: "Эммануэль Макрон звонил мне пару раз, но я с ним встречаться не хочу. Это больше не мой мир".